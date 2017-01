Afinal, o médio Rafael Assis vai atuar no Sp. Braga. O brasileiro, de 26 anos, chegou a estar com um pé no FC Porto, mas os minhotos avançaram determinados e, ao queapurou, esta terça-feira fecharam o negócio, que se irá realizar no imediato. Desta forma, Assis assinará um contrato válido por quatro temporadas e meia com a equipa de Braga, que deixa nos cofres do Chaves uma verba a rondar o milhão de euros.Em Braga irá reencontrar Jorge Simão, técnico que o orientou ao serviço do Chaves na primeira metade da temporada, e ainda Rodrigo Battaglia e Paulinho, jogadores que também trocaram os flavienses por Braga a meio da temporada.

Autor: Bernardo Ribeiro