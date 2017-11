Continuar a ler

Ataque sem proveito



No palco ‘maldito’ de Vila do Conde era preciso espantar os fantasmas do passado e, acima de tudo, superiorizar-se a uma equipa que tem fama de saber jogar à bola. Abel Ferreira voltou a povoar o meio-campo com as mesmas três unidades de Alvalade e o jogo até foi equilibrado. Guedes inclinou a eliminatória e a resposta dos minhotos foi a esperada. Só aos 79’ Paulinho entrou para atuar mais perto de Hassan. Nenhum dos nove remates deu golo e a Taça de Portugal deixou de ser um dos objetivos...



Um empate, uma derrota. O Sp. Braga adotou um novo figurino tático nos dois últimos jogos, tendo Abel Ferreira deixado Alvalade e Vila do Conde com rasgados elogios à sua equipa, mas a verdade é que, em 4x3x3, ainda não conseguiu festejar uma vitória. Com o regresso da Liga Europa, é pertinente os adeptos estarem na expectativa para saber com que sistema vai jogar a sua equipa. E manter a supremacia na Pedreira é obrigatório para impedir que o Hoffenheim ameace o 2º lugar.O treinador dos guerreiros voltou ao palco onde se deu muito bem na sua estreia no banco da equipa principal e ensaiou nuances diferentes das habituais para ver se voltava a tramar Jorge Jesus. Com Vukcevic, Danilo e Fransérgio na intermediária, o Sp. Braga controlou os pontos fortes do adversário, somou doze remates à baliza de Rui Patrício e entrou nos minutos finais da partida em vantagem no marcador. O empate surgiu apenas de penálti e embrulhado em enorme polémica.

Autor: Ricardo Vasconcelos