Continuar a ler

"São competições distintas, fomos eliminados pelo finalista da edição anterior, mas já virámos a página e estamos com o foco no Braga. É um jogo importante para as duas equipas, sobretudo para o Feirense, que precisa de pontuar em todos os jogos. Sabemos dessa realidade", refere.Nuno Manta Santos considera que também o Sporting de Braga poderá estar pressionado pela possibilidade de se aproximar dos lugares de topo na I Liga."O Braga também se quer manter nos lugares cimeiros e pode até aproveitar para se aproximar do primeiro classificado. Vai ser um jogo em que ambas as equipas vão estar pressionadas para vencer. Analisámos o que foi bom e menos bom em Guimarães, para no jogo com o Braga apresentarmos uma equipa para conquistar pontos", afirmou.O treinador do Feirense salientou ainda que o Sporting de Braga tem um plantel que lhe permite gerir o cansaço das provas europeias."Temos sempre montanhas para escalar e vai ser difícil defrontar o Braga, que já tem 24 jogos oficiais disputados esta época. Trata-se de uma equipa com boas dinâmicas ofensivas e defensivas e tem havido sempre alterações no seu onze, pelo que é um pouco imprevisível. O Braga tem um padrão e algumas rotinas que conseguimos identificar. Por isso, vamos tentar contrariar o seu jogo com a nossa estratégia. Não será por um eventual desgaste físico que o Braga vai estar abaixo das suas capacidades, porque há qualidade e diversidade no seu plantel", realçou.Para o jogo com o Sporting de Braga, Nuno Manta Santos não poderá contar com Jean Sony, castigado, nem com Barge, Luís Henrique, Edson Farias e Ermel, todos a recuperar de lesão.O Sporting de Braga, quarto classificado com 22 pontos, recebe na segunda-feira, pelas 19:00, o Feirense, no 14.º lugar com 11 pontos, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS.