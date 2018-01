Continuar a ler

Nas seis vezes em que foi titular, o jovem médio de 21 anos acabou sempre por ser substituído, chegando a meio da época sem cumprir os 90 minutos de qualquer jogo, mas já com utilizações em todas as frentes, incluindo a Liga Europa, prova em que o médio se estreou com a camisola do Sp. Braga, ao entrar na histórica vitória em Hoffenheim.Mas atenção que a mera baixa de Vukcevic, que tem de cumprir castigo no confronto da próxima terça-feira, com o Aves, não implica necessariamente a aposta imediata em André Horta. Será consensual, até porque estamos perante um novo cenário no grupo às ordens de Abel Ferreira, que já não tem, sequer, Assis e Bakic, emprestados nesta reabertura do mercado, e continua com Fransérgio fora dos planos até ao final da época. Ainda por cima, será cedo para lançar já o brasileiro Ryller, reforço de inverno, abrindo ainda mais espaço à boa ocasião para André Horta aproveitar, alinhando com Danilo ao seu lado.