O nigeriano Chidi Osuchukwu, que estava ao serviço da equipa B do Sporting Braga, vai jogar no Dínamo Brest, no campeonato da Bielorrússia.O médio-centro, de 23 anos, que assinou um contrato de três temporadas, mostrou-se "muito feliz por ir fazer parte de uma equipa ambiciosa. Vamos lutar juntos para a concretização dos objetivos estabelecidos."O médio foi apresentado esta quarta-feira, numa conferência de imprensa em que estiveram ainda Sergey Kovalchuk, director desportivo do clube, e Pedro Mendes, antigo futebolista que é agora agente.