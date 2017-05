Continuar a ler

Em declarações ao site do clube, o jogador, de 24 anos, disse que o ingresso nos arsenalistas é a "consequência do trabalho desenvolvido, do esforço e do sacrifício"."Talvez agora comece a ascensão. Até aqui, passei por um período de maturação e agora atingi os níveis de confiança desejados, estando isso a refletir-se nos resultados", afirmou o ponta-de-lança, natural de Barcelos e que passou as últimas quatro épocas no Gil Vicente, mas que se formou no Santa Maria.Paulinho assumiu ainda que o facto de Abel Ferreira ser o treinador dos bracarenses influenciou a sua decisão."Espero que sejamos uma equipa com futebol atrativo, de posse e de grande qualidade. Era assim que a equipa B jogava e é assim que a equipa principal quer jogar. O Sp. Braga quer ganhar, quer títulos e, juntando a um treinador que pensa da mesma forma, só pode dar bom resultado", disse.Paulinho elogiou a concorrência que o espera em Braga, mas notou ter uma especificidade que pode acrescentar algo à equipa: "sou diferente porque o meu pé preferencial é o esquerdo", rematou.