Os bons jogadores deixam sempre saudades, mas quase todos são substituíveis. Rui Fonte e Stojiljkovic saíram do Sp. Braga já com a temporada em curso, mas as alternativas internas estão a dar conta do recado, nomeadamente Paulinho. O avançado, de 24 anos, leva cinco golos, é o melhor marcador da equipa e também na Europa é ele quem mais vezes tem festejado: três remates certeiros.Quem o via carregar o Gil Vicente às costas nas últimas épocas, não tinha dúvidas de que Paulinho ia singrar em Braga, mas terão sido poucos a perspetivar uma afirmação tão rápida. Antigo médio-ofensivo do Santa Maria, pequeno emblema de Barcelos que também viu crescer Hugo Vieira e Nélson Oliveira, Paulinho chegou ao Trofense pelas mãos do professor Neca. A contratação deixou alguns responsáveis do clube desconfiados e após 11 golos a direção deixou-o sair por apenas... 20 mil euros. A chegada ao Gil Vicente também não terá agradado a todos as pessoas que rodeavam António Fiúsa, mas o presidente quis mesmo ‘dar’ o avançado a João de Deus. O caminho de Paulinho foi longo... Apenas quatro golos em duas épocas, mas a sua importância no grupo era tão grande que, com apenas 22 anos, foi nomeado capitão de equipa.Na área, nos corredores ou até mesmo como médio-ofensivo, o jogador nunca desistiu de lutar e os golos lá apareceram. Foram 20 na época passada. Pedro Caixinha quis levá-lo para o Rangers, mas o convite do Sp. Braga faltou mais alto. Em boa hora!

Autor: Ricardo Vasconcelos