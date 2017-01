Continuar a ler

Aliás, para Paulinho, o fator casa pode ser determinante. "O V. Guimarães está a fazer um excelente campeonato, é uma equipa que respeitamos, mas jogamos em casa e entramos em todos os jogos para vencer. Este não vai fugir à regra e o objetivo é somar os 3 pontos", garantiu, antes de elogiar o técnico que promoveu a sua mudança de Trás-os-Montes para o Minho: Trata-se de um excelente treinador, muito ambicioso e um grande líder."



Após elogiar também o "bom ambiente" e o "bom grupo de trabalho", que encontrou na cidade dos arcebispos, o defensor, de 25 anos, fugiu à questão sobre o 'caso' André Pinto, que até à semana passada era um dos capitães de equipa e foi relegado para a equipa B por decisão do técnico.



"Cheguei no dia antes, não estou a par da situação, mas o treinador já falou disso, o assunto está encerrado. Disse-nos o que tinha a dizer e só podemos é respeitar", disparou Paulinho, admitindo que alcançar o 2.º lugar, que está atualmente à distância de 2 pontos, não é de momento um objetivo do grupo: "O estipulado é atingir os 65 pontos e depois logo se vê."



Paulinho começou a época no Chaves, sob orientação de Jorge Simão, e chegou a Braga há duas semanas, tendo entrado diretamente para o 'onze'. "Era um 'salto' que já desejava há algum tempo, consegui-o com muito trabalho depois de uma grande época que estava a fazer no Chaves. Eles continuam bem, parabéns por terem passado à fase seguinte da Taça de Portugal", felicitou o defensor.



Mauro, Djavan, Ricardo Ferreira e Velázquez estão lesionados, mas só os dois primeiros são baixas certas para domingo.



Paulinho assumiu esta quinta-feira que o Sp. Braga respeita o V. Guimarães, mas que o 'clássico' minhoto de domingo, da 18.ª jornada da Liga NOS, é... para ganhar. Apesar do pouco tempo na Pedreira - chegou há duas semanas, proveniente do Chaves - o defesa já conhece a rivalidade entre os dois clubes minhotos."É um Sp. Braga-V. Guimarães, é um dérbi, os jogadores estão mais motivados, mas vamos pensar neste jogo como se fosse normal. É um encontro importante, também porque o Sp. Braga faz anos [hoje] e queremos brindar os nossos adeptos com uma vitória. Espero que o estádio esteja com bastante gente para apoiar-nos", disse à margem de uma visita de futebolistas do clube bracarense à escola EB 1 de Fraião.

Autor: Lusa