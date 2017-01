A SAD do Sp. Braga tem praticamente fechada a contratação de Paulinho, lateral-direito do Chaves. Com Marcelo Goiano definitivamente encostado ao lado esquerdo da defesa, Jorge Simão pediu a António Salvador uma alternativa a Baiano. Aos 25 anos, Paulinho deverá ser transferido para o Minho por uma verba muito próxima dos 400 mil euros. Ontem, Jorge Simão nada adiantou sobre este processo.Fumo branco já houve em relação às dispensas. Os extremos Benítez e Douglas Coutinho foram os dois primeiros nomes riscados pelo treinador: "Passaram 15 dias, houve um período de análise e maturação. O porquê da decisão não tem a ver com falta de qualidade dos jogadores e de oportunidade. Respeito muito os jogadores e o que pretendem para as suas carreiras. Tinham 100 minutos cada um e precisam, acima de tudo, de jogar. O espaço, aqui, continuaria a ser pouco."Com Hassan na CAN, Stojiljkovic lesionado e com a SAD sem encontrar uma boa alternativa no mercado em tempo útil, Rodrigo Pinho fica mesmo no plantel e Crislan foi inscrito e até convocado: "É uma posição onde estamos carenciados."