A titularidade de Paulinho é a grande novidade, pelo menos previsível, no onze que Jorge Simão vai apresentar contra o Benfica. O lateral-direito avança para a vaga aberta pela lesão de Baiano e vai procurar experimentar, pela primeira na sua carreira sénior, o sabor de um triunfo sobre os encarnados.Nos nove jogos que já realizou frente às águias, ao serviço de Moreirense, U. Madeira e Chaves, Paulinho regista dois empates como pecúlio positivo. No entanto, a igualdade alcançada pelos cónegos ocorreu na Taça CTT, pelo que ganha maior valor o nulo imposto ao serviço dos madeirenses, na época passada, a Rui Vitória. Já nos flavienses, e com Jorge Simão ao leme, a boa exibição coletiva na receção aos benfiquistas não foi suficiente para evitar a derrota.Baiano arrisca-se a estar parado durante algumas semanas, devido à lesão muscular sofrida nos isquiotibiais da perna direita, pelo que Simão optou por chamar o jovem brasileiro Thales aos trabalhos para equilibrar o plantel principal. Tendo em conta que o Sp. Braga B tem uma deslocação importante no domingo, ao terreno do Varzim, tudo indica que a opção foi a de manter o titular D’Alberto no conjunto de Abel Ferreira. Com Djavan apto, Goiano pode ser um recurso à direita.