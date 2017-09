O Sporting Braga recebe o Basaksehir na quinta-feira e os olhos de todos vão estar uma vez mais centrados em Paulinho, avançado que é o melhor marcador da equipa (cinco golos), inclusive na Liga Europa (três). Uma prestação que tem surpreendido porque se trata de uma adaptação muito bem sucedida de um futebolista que vem da 2.ª Liga."Vir da 2.ª Liga nunca me intimidou ou fez sentir inferior. Trabalhei para ser opção, para jogar, ser alguém em quem o treinador confiasse. Deu-me a oportunidade, agarrei-a, mas tenho de continuar a trabalhar diariamente porque não conquistei nada", salientou esta quarta-feira o avançado de 24 anos em conferência de imprensa, que fez a seguinte avaliação ao Basaksehir:"Não têm tantos pontos fracos como em equipas em Portugal que lute pelos mesmos objetivos que os nossos. O mais importante é focar-nos nos nossos pontos fortes e no nosso jogo.""Como o 'mister' disse, estão recheados de bons jogadores, internacionais e se houver vantagem é para eles. É um jogo de qualidade, eles têm qualidade, nós também e temos de trabalhar e sacrificar para chegar à vitória", acrescentou, encerrando com uma referência à ambição de representar a Seleção Nacional:"É um sonho, mas, estando num clube como o Sporting Braga, onde jogo e estou a marcar, a Seleção é um objetivo. Não é fácil, é a campeã da Europa, tem jogadores fantásticos, o melhor do Mundo e vou trabalhar para conseguir esse objetivo."

Autor: José Mário