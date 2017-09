Continuar a ler

A título de curiosidade, Konyaspor e Fenerbahçe foram os últimos turcos a visitar a Pedreira: ambos perderam! O sucesso caseiro tem embalado os arsenalistas para um bom arranque de época e a já referida vitória em solo alemão só veio aumentar a esperança de voltar a ir longe numa competição europeia. Abel Ferreira deverá, mais uma vez, fazer algumas alterações, com Ricardo Ferreira, Ricardo Esgaio e até mesmo o jovem Xadas a espreitarem a titularidade.A título de curiosidade, Konyaspor e Fenerbahçe foram os últimos turcos a visitar a Pedreira: ambos perderam!

O Sp. Braga voltou a mudar o ‘chip’ e, ontem, na Pedreira já se começou a pensar na Liga Europa. Depois da vitória no terreno do Hoffenheim, que colocou a equipa de Abel Ferreira na liderança do Grupo C, seguem-se dois jogos em casa e novos triunfos abrem excelentes perspetivas de apuramento para os 16 avos-de-final. Depois de amanhã, os arsenalistas medem forças com o Istanbul Basaksehir de Manuel da Costa (antigo internacional jovem português), Júnior Caiçara (ex-Gil Vicente), do velho conhecido Márcio Mossoró e ainda de Adebayor (goleador que passou por Arsenal, Manchester City e Tottenham). Dentro de três semanas, segue-se uma visita do Ludogorets, crónico campeão búlgaro.Aos minhotos cabe-lhes fazer valer o fator casa e manter o espírito conquistador que Abel Ferreira incutiu na equipa. Nesta nova temporada, foram cinco as partidas oficiais realizadas na Pedreira e só o FC Porto conseguiu vencer. AIK Estocolmo, Portimonense, FH Hafnarfjördur e o rival V. Guimarães perderam. Nos quatro triunfos, os adeptos festejaram nove golos.

Autor: Ricardo Vasconcelos