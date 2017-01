Continuar a ler

O central Velázquez está em dúvida para o dérbi. Foi-lhe diagnosticada uma mialgia que carece de reavaliação. Ricardo Ferreira ainda não foi dado como apto. Com André Pinto riscado, restam Rosic e Artur Jorge aptos.



Singh desviado de Guimarães



O sul-africano Luther Singh está a um passo de se comprometer com o Sp. Braga. Trata-se de um extremo, de 19 anos, que foi dado como certo no V. Guimarães com um contrato por quatro temporadas. Todavia, a sua chegada ao Berço nunca foi oficializada e, entretanto, a imprensa da África do Sul revelou ontem que, afinal, o seu destino final vai ser a Pedreira. Singh marcou 11 golos pelo GAIS, na Suécia, mas entretanto ficou livre depois de ter sido avaliado pelo Castilla, equipa B do Real Madrid, e pelo Swansea.

O Sp. Braga é a equipa mais forte do campeonato a atuar em casa. Os arsenalistas fecharam a 1ª volta com 25 pontos conquistados na Pedreira, pecúlio no qual são igualados pelo FC Porto no Dragão, mas beneficiando de uma diferença de golos superior (16 tentos de saldo positivo entre marcados e sofridos contra apenas 15 dos dragões).Trata-se de um registo inédito na era Salvador, onde apenas Domingos ficou perto, com 22 pontos na 1ª volta de 2009/10, mas sendo prejudicado pelo facto de o campeonato ser mais curto. Em 2016/17, Sp. Braga empatou logo na primeira partida como anfitrião, frente ao Rio Ave, mas a partir daí engatilhou uma sequência de oito triunfos consecutivos. Uma missão na qual José Peseiro somou 19 pontos, contribuindo Jorge Simão com seis pontos.

