Pedro Santos falhou a deslocação a Setúbal (1-1), da última jornada, por estar castigado e pode voltar diretamente para o onze.



Rodrigo Pinho e Martínez ficaram de fora por opção, tal como Wilson Eduardo, que já está recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos, mas não foi ainda chamado.



Entregues ao departamento clínico continuam Baiano, Velázquez, Ricardo Ferreira e Mauro.



Lista de convocados



Guarda-redes: Matheus e Marafona.



Defesas: Paulinho, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Lucas, Djavan.



Médios: Assis, Battaglia, Vukcevic.



O treinador do Sporting de Braga, Jorge Simão, convocou esta sexta-feira Pedro Santos e Hassan para a receção ao Arouca, no sábado, da 24.ª jornada da Liga NOS (16 horas).Hassan fez o último jogo pelos minhotos a 29 de dezembro do ano passado (derrota em casa com o Rio Ave, por 2-1, para a Taça da Liga) para participar, em janeiro, na Taça das Nações Africanas (CAN'2017) pelo Egito, mas o avançado regressou lesionado e só agora pôde ser opção para o técnico.

Autor: Lusa