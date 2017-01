Continuar a ler

Sobre o penálti que ditou o resultado, Pedro Santos preferiu não alongar-se: "Ainda não vi o lance, não tenho opinião formada. Foi a decisão do árbitro. Encarámos com naturalidade. Tentámos fazer tudo para inverter o resultado, mas não conseguimos".Agora, o jogador disse querer focar-se na Liga NOS: "É sempre mau perder uma final, mas temos de focar esta raiva e esta revolta no campeonato. Há um longo campeonato pela frente e queremos manter-nos no terceiro lugar. Os 65 pontos são o nosso objetivo".