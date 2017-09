Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Sporting de Braga, Pepa aludiu à partida da última jornada da época 2016/17, em que os beirões venceram o Sp. Braga por 2-0 e carimbaram a permanência na Liga."Aquela imagem daquele último jogo em casa fica para a vida, e uma quota-parte muito grande foi com a ajuda dos nossos adeptos. Portanto, apelo a uma presença forte, um apoio forte", acrescentou.Para a partida de domingo, o treinador do Tondela promete fazer entrar em campo uma equipa organizada, forte e ciente do que tem de fazer."Estamos todos com aquela ansiedade normal para que chegue o jogo, mas com aquela mentalidade e o foco único e exclusivo na vitória. Vai ter que ser a nossa primeira vitória em casa", assegurou.Sobre o adversário, Pepa destacou a qualidade e a quantidade incrível que possui em termos de opções."Não estou lá dentro, mas tem um dos melhores plantéis dos últimos tempos do Sporting de Braga", admitiu.Aos jornalistas disse ainda que, para que a sua equipa tenha um melhor índice de rendimento, é preciso definir um pouco melhor o último passe nas transições ofensivas, para além de surgirem mais cruzamentos em termos de ataque organizado."Queremos sempre mais, mas os números falam por si e somos o quarto melhor ataque do campeonato. Queremos mais volume ofensivo e golos, mas a seguir aos grandes o Tondela tem o melhor ataque", ressalvou.Sporting de Braga e Tondela defrontam-se às 18 horas de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 7.ª jornada da Liga NOS, apitada por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.O Sp. Braga ocupa a sexta posição da tabela classificativa com nove pontos, enquanto o Tondela segue no 15.º lugar, com cinco.