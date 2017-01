Continuar a ler

E os motivos são muitos, salienta o internacional sub-21 português.



"Augusto Inácio superou os momentos mais difíceis e conseguiu levantar-nos, quando ninguém esperava. Este troféu foi ganho graças ao esforço esta equipa, quando ninguém esperava", destacou Podence, reconhecido que até ficou surpreendido: "Surpreendemos tudo e todos. Até a nós. Agora é desfrutar e viver este momento incrível."



Fernando Alexandre: «Há trabalho para fazer»



Um sentimento partilhado pelo experiente Fernando Alexandre, que prefere, todavia, manter os pés bem assentes no chão, lembrando que vai ser necessário lutar muito para manter o vencedor da Taça CTT no principal escalão do futebol português.



Daniel Podence reagiu com o sorriso largo a uma questão que lhe foi colocada sobre o Sporting, após o final do Moreirense-Sp. Braga deste domingo, no qual o conjunto de Moreira de Cónegos arrecadou a sua primeira Taça CTT. Questionado sobre quais as suas expetativas sobre o regresso a Alvalade, o jovem extremo nem pestanejou."São as melhores. É para ganhar o campeonato. Por isso é que vou para lá. Senão ficava cá", disparou, entre sorrisos, o extremo do Moreirense, que já antes tentara driblar o entrevistador, quando este tentou confirmar a viagem rumo a Lisboa: "Vou regressar. Penso que sim. Agora é tempo de festejar com o Moreirense."

Autor: Flávio Miguel Silva