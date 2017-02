Continuar a ler

Como após o Benfica o calendário reserva uma deslocação ao Bonfim, é real o risco deste Sp. Braga atingir os seis encontros sem ganhar, o que seria o 2º pior registo com António Salvador.Garantir a coesão do grupo, trabalhando a vertente psicológica para reforçar a confiança dos jogadores, é uma das prioridades de Jorge Simão na preparação do embate com o Benfica. Já com mais tempo para treinar, procurando imprimir definitivamente a sua marca na equipa, o técnico lançou o desafio ao balneário para uma mudança de ciclo. Pedro Santos assumiu de viva voz que esse é o objetivo definido para o duelo com os encarnados, mas será necessário capitalizar a disponibilidade do plantel para garantir, de facto, a entrada no trilho positivo.4 jogos sem vencer no campeonato configuram a série negativa dos minhotos. As derrotas com V. Guimarães e Rio Ave foram sucedidas por empates contra Estoril e Boavista. Segue-se o Benfica e, depois, uma deslocação complicada a Setúbal3 ocasiões na era Salvador em que o Sp. Braga registou sequências de cinco encontros sem ganhar. Em 2003/04 e 2013/14 com Jesualdo Ferreira ao leme e em 2014/05 com Sérgio Conceição8 partidas consecutivas sem triunfar em 2007/08. É este o recorde negativo com António Salvador na cadeira do poder. Manuel Machado era o treinador nessa fase, numa época muito agitada na Pedreira e que culminou com o 7.º lugar na 1.ª Liga após duas chicotadas psicológicas