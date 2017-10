Ineficácia e erros de arbitragem. Abel Ferreira apontou estes dois motivos para a derrota de anteontem, diante do Ludogorets, mas aos adeptos do Sp. Braga terá ficado na memória a forma como a equipa sofreu os golos. No 18º jogo oficial da temporada, os arsenalistas já viram 22 bolas entrar na sua baliza e só diante de Estoril e Arouca não consentiram qualquer tento. Abel Ferreira tem, rapidamente, de encontrar um antídoto para evitar que os mesmos erros se repitam até porque o mês que se segue tem jogos importantíssimos: Ludogorets, Hoffenheim, Sporting (campeonato) e Rio Ave (Taça de Portugal) serão os quatro mais complicados e até decisivos para dois dos objetivos coletivos.

O treinador dos minhotos continua a acreditar que os seus jogadores sabem interpretar o 4x4x2, nomeadamente na ocupação dos espaços e no posicionamento defensivo após a perda de bola. Feito o tal trabalho de casa, o que tem falhado então? O último jogo terá sido um bom exemplo para dar uma resposta: bolas paradas e erros individuais

Tal como no Estádio da Luz, onde a equipa sofreu um golo após um livre ofensivo, anteontem o 0-1 nasceu na sequência de um canto a favor. Depois também há aspetos bem mais complicados de gerir para os treinadores: no 0-2 do Ludogorets Goiano teve um passe desastroso, um pouco à semelhança do que tinha feito com o FC Porto. Contra o Basaksehir tinha sido Raúl Silva a cometer falta em zona proibida. Melhor do que ninguém Abel Ferreira identificou os problemas. Agora terá, finalmente, de os solucionar.

Autor: Ricardo Vasconcelos