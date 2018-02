Continuar a ler

Desses, três foram concretizados no palco internacional. Para além do golpe certeiro em Istambul, Raúl Silva já tinha picado o ponto nos dois duelos com os suecos do AIK, ainda na fase das pré-eliminatórias.



O embate com o Marselha está agendado para a próxima quinta-feira, às 18 horas. Desses, três foram concretizados no palco internacional. Para além do golpe certeiro em Istambul, Raúl Silva já tinha picado o ponto nos dois duelos com os suecos do AIK, ainda na fase das pré-eliminatórias.O embate com o Marselha está agendado para a próxima quinta-feira, às 18 horas.

O goleador do momento do Sp. Braga está impedido de marcar em Marselha. Raúl Silva é baixa garantida nas opções de Abel Ferreira, tendo de cumprir castigo no arranque do duelo com os franceses nos 16-avos de final da Liga Europa. O central viu três cartões amarelos na fase de grupos da competição, o derradeiro dos quais na deslocação ao Basaksehir, onde não desperdiçou a oportunidade de festejar mais um tento.Os guerreiros vão ter de recompor o sector recuado numa partida onde é importante não sofrer golos, mas por outro lado ficam sem um trunfo que tem feito a diferença nas bolas paradas. Raúl Silva, de 28 anos, leva três encontros consecutivos a faturar, tendo celebrado tentos contra Aves, FC Porto e V. Setúbal. Isto para um total de oito golos na corrente temporada.

Autor: Vítor Pinto