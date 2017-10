Continuar a ler

O jogador acreditou que podia vingar no Minho, só que o seu destino acabou por ser a equipa B. Mesmo assim, Sérgio Conceição ainda lhe deu duas oportunidades e Fábio até marcou um golo, ao Rio Ave na Taça da Liga. O salto para a 1ª Liga parecia inevitável e foram vários os clubes a mostrarem interesse no seu empréstimo. Os arsenalistas optaram por deixá-lo perto de casa e em Paços de Ferreira o jovem somaria 24 partidas.



Mais maduro, passou a fase de seleção do último estágio de pré-temporada e Abel Ferreira tem contado com ele para a rotação que tem operado nesta fase ‘diabólica’ em termos de calendário com os arsenalistas envolvidos em quatro competições: 12 jogos e 2 golos. E a SAD quer mesmo renovar com ele. O jogador acreditou que podia vingar no Minho, só que o seu destino acabou por ser a equipa B. Mesmo assim, Sérgio Conceição ainda lhe deu duas oportunidades e Fábio até marcou um golo, ao Rio Ave na Taça da Liga. O salto para a 1ª Liga parecia inevitável e foram vários os clubes a mostrarem interesse no seu empréstimo. Os arsenalistas optaram por deixá-lo perto de casa e em Paços de Ferreira o jovem somaria 24 partidas.Mais maduro, passou a fase de seleção do último estágio de pré-temporada e Abel Ferreira tem contado com ele para a rotação que tem operado nesta fase ‘diabólica’ em termos de calendário com os arsenalistas envolvidos em quatro competições: 12 jogos e 2 golos. E a SAD quer mesmo renovar com ele.

Tal como prometido no verão, António Salvador não demorou muito tempo a telefonar ao representante de Fábio Martins para reunir e dar início à discussão da renovação de contrato do extremo. O vínculo do jogador, de 24 anos, termina apenas em junho de 2019, mas o presidente da SAD do Sp. Braga não gosta de correr riscos e prefere antecipar as renovações. Neste caso, o primeiro encontro não acabou com o fumo branco desejado.Fábio Martins chegou ao clube há três temporadas, mas só no verão passado ganhou um lugar no plantel principal. O crescimento que revelou em Chaves na última época – 36 jogos e oito golos marcados – correspondeu às altas expectativas dos responsáveis arsenalistas, que o seguiam desde os tempos em que o extremo alinhava na equipa B do FC Porto. A desvinculação, em 2013/14, e o bom rendimento no Aves levou o Sp. Braga a disputar a sua contratação com o... Benfica.

Autor: Ricardo Vasconcelos