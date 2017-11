No balneário do Sp. Braga não há lugar e muito menos tempo para mais lamentações. A saída precoce da Taça de Portugal, um dos objetivos da época, deixou naturalmente a sua marca, mas o Abel Ferreira não perdeu tempo e colocou o discurso na recuperação psicológica com base no que há para conquistar e ainda é muito...

Começando já pela Liga Europa, onde a equipa pode atingir depois de amanhã o grande propósito que é ultrapassar a fase de grupos. O foco é total no Hoffenheim, até porque o treinador sabe que a melhor recuperação possível será o jogo seguinte, onde um simples empate pode ditar já matematicamente o apuramento para a fase a eliminar. Depois da vitória em Hoffenheim, logo na 1ª jornada do Grupo C da Liga Europa, os arsenalistas ficariam em vantagem no confronto direto com os alemães e estes com os mesmos três pontos de distância. Este cenário só não dará já o apuramento se o Basaksehir ganhar ao Ludogorets, uma vez que os turcos ficariam a três pontos dos bracarenses e haverá confronto entre ambos, em Istambul, na última jornada.

Seja como for, a posição do Sp. Braga na entrada para a 5ª jornada é ainda bastante confortável e as contas só ficam complicadas se a equipa perder, o que seria a grande novidade, pois a equipa de Abel Ferreira, apesar de estar há três jogos sem ganhar, nunca perdeu dois encontros seguidos esta temporada.

Autor: António Mendes