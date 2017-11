Continuar a ler

"É de salientar a atitude desta equipa, depois de todas as adversidades que tivemos. Creio que é de louvar a atitude de equipa. Fizemos aqui uma exibição de luxo, só faltaram os três pontos.""Depois de estar por cima do resultado, com cinco minutos para acabar, é normal que fique um sabor amargo. Mas pronto, já está feito. Temos de ver o que fizemos de bom e mau. Vou levar principalmente a atitude da equipa, que foi impressionante. Vamos sair deste jogo com isso na cabeça e pensar no próximo, depois da paragem para as seleções.""Tentamos manter os pés bem assentes no chão. Sabemos da realidade das coisas neste campeonato. Pensamos jogo a jogo e em tentar conquistar os três pontos em cada um. Se no final do campeonato estivermos na luta… tudo bem. Até lá, pensamos jogo a jogo.""Não quero comentar a arbitragem. A minha opinião de nada vale nesse aspeto. Há pessoas que comentam esses lances e de certeza que saberão dizer as coisas certas. Fico com a atitude e a exibição da equipa.""É um orgulho, um sonho que tenho desde criança. Agora há que aprender e trabalhar. Tentar tirar o máximo desta oportunidade e aproveitar ao máximo. Penso no meu trabalho dia-a-dia. Agora que acabou o jogo tenho tempo para pensar na Seleção Nacional, vou dar o meu máximo. O mais importante até agora foi pensar no clube, que é quem me da todas as condições para representar a Seleção."