Continuar a ler

Em sentido oposto, Marcelo Goiano e Wilson Eduardo foram ausências notadas, dupla que apresenta algumas queixas musculares, mas que não devem ser impeditivas para ambos defrontarem os sadinos.



De fora da meia final ficam, por lesão, Djavan e Mauro, enquanto Velázquez vai cumprir castigo depois de ter visto o cartão vermelho no dérbi do passado domingo.



Mais logo, às 12H45, Jorge Simão faz a antevisão ao jogo e de seguida divulga a lista de convocados do Sp. Braga. Em sentido oposto, Marcelo Goiano e Wilson Eduardo foram ausências notadas, dupla que apresenta algumas queixas musculares, mas que não devem ser impeditivas para ambos defrontarem os sadinos.De fora da meia final ficam, por lesão, Djavan e Mauro, enquanto Velázquez vai cumprir castigo depois de ter visto o cartão vermelho no dérbi do passado domingo.Mais logo, às 12H45, Jorge Simão faz a antevisão ao jogo e de seguida divulga a lista de convocados do Sp. Braga.

O Sp. Braga cumpriu na manhã desta terça-feira o derradeiro treino para a meia-final da Taça CTT, que se disputa amanhã, no Algarve frente ao V. Setúbal.Da sessão, destaque para Ricardo Ferreira, central que nos 15 minutos abertos à imprensa treinou sem limitações e deverá ser opção para o duelo com o V. Setúbal, podendo mesmo ganhar um lugar no onze ao lado de Rosic. Por causa de uma lesão muscular, Ricardo Ferreira falhou as últimas 4 partidas oficiais dos minhotos.

Autor: José Mário