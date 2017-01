Continuar a ler

De fora do jogo com os sadinos ficam Wilson Eduardo (lesão no adutor direito) e Marcelo Goiano (lesão nos isquiotibiais esquerdos), tendo Jorge Simão chamado o lateral direito da equipa B Anthony D'Alberto e feito regressar Pedro Tiba.



Djavan e Mauro continuam a recuperar de lesões e também estão fora dos eleitos.



Sporting Braga e Vitória Setúbal defrontam-se às 20h45 de quarta-feira, no Estádio do Algarve, numa partida que será arbitrada por Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e Marafona;



Defesas: Baiano, Artur Jorge, Paulinho, Anthony D'Alberto, Rosic, Ricardo Ferreira;



Médios: Xeka, Pedro Tiba, Battaglia, Vukcevic;



O treinador do Sporting Braga, Jorge Simão, convocou esta terça-feira Ricardo Ferreira para o jogo com o Vitória Setúbal, na quarta-feira, da meia-final da Taça CTT, mas não pode contar com Wilson Eduardo.O defesa central, que raramente foi opção esta temporada devido a várias lesões, está de volta aos eleitos e pode mesmo entrar diretamente para o onze, dada a ausência de Velázquez, castigado depois da expulsão no clássico minhoto de domingo, que os bracarenses perderam em casa com o Vitória de Guimarães (2-1).

Autor: Lusa