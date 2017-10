Continuar a ler

Ricardo Horta não atua em Espanha há três temporadas - e este ano deixou de ser em definitivo jogador do Málaga -, mas ao que parece deixou saudades... Pelo menos é isso que se pode entender pelo erro insólito cometido pelo árbitro Trujillo Suárez, que na hora de fazer a ficha de jogo do Sevilha-Málaga decidiu colocar o jogador português do Sp. Braga como um dos suplentes utilizados pela equipa malaguenha.O erro foi detetado pelo jornal 'AS' através da consulta das atas presentes no site oficial da Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Ali, no referido encontro, o juiz Trujillo Suárez refere que o número 10, Ricardo Horta, entrou em campo aos 25 minutos, para o lugar do 15, que aqui surge como... 'Federico’.

Autor: Fábio Lima