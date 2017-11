Ricardo Horta, avançado do Sp. Braga, ficou inconsolável mal Carlos Xistra apitou para o final do encontro em Alvalade. O jogador arsenalista, que cometeu o penálti sobre Alan Ruiz que deu o 2-2, ficou completamente desalentado no relvado, certamente ainda a pensar na falta cometida pouco antes.Os colegas de equipa, apercebendo-se da frustração de Ricardo Horta, foram então na sua direção, procurando confortá-lo com um palavra. O extremo, esse, permaneceu bastante cabisbaixo e dirigiu-se ao túnel de acesso ao balneário sem grande reação.