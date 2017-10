Continuar a ler

De lá para cá, o central está a ser protegido e cumpre um plano de fortalecimento muscular. Abel teve de ter paciência e só o lançou ao 13º jogo desta época, precisamente num grande palco. A estreia no Estádio da Luz foi correspondente à qualidade do central e o trabalho árduo nestes últimos meses até foi coroado com um golo. A segunda chamada também teve cunho de jogo grande: receção ao Basaksehir.Por aqui se vê a importância que o jogador tem e mais ainda com a lesão sofrida por Rosic. Ricardo Ferreira será o futuro companheiro no eixo da defesa de Raúl Silva nos jogos a doer e por Braga acreditam que o central, de 24 anos, tem todas as condições para voltar a brilhar, como em 2015/16. As boas prestações do jogador, que custou apenas 300 mil euros, despertaram a atenção de FC Porto, Benfica e também do Zenit, com os russos a terem praticamente fechada a sua contratação. A grave lesão no estágio travou o negócio, mas Abel Ferreira está a fazer tudo para recuperar um central de... seleção.