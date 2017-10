Continuar a ler

O técnico continua a não poder contar com Marafona, Sequeira, Rosic, Bakic e Wilson Eduardo, todos a recuperarem de lesões.A comitiva bracarense parte na quarta-feira de manhã para a Bulgária, onde, na cidade de Razgrad, vai realizar o habitual treino de adaptação ao relvado do estádio do Ludogorets, às 18:00 (hora portuguesa).Sporting de Braga, segundo classificado do grupo C, com seis pontos, e Ludogorets, primeiro, com sete, defrontam-se na quinta-feira, às 18 horas, no Ludogorets Arena, em Razgrad, em jogo que será arbitrado pelo russo Vladislav Bezborodov.Ricardo Velho, André Moreira e Matheus.Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva, Bruno Viana, Jefferson.Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira, André Horta.Hassan, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.