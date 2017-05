Continuar a ler

O defesa direito Paulinho também está de volta aos eleitos depois de várias semanas de ausência.Indisponíveis, devido a lesão, continuam Mauro, Assis, Vukcevic, Wilson Eduardo e Hassan, lote a que se juntou esta semana Marcelo Goiano.Sporting de Braga, quinto classificado, com 54 pontos, e Tondela, 17.º, com 29, defrontam-se às 18:00 de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.Matheus e Marafona.Baiano, Ricardo Ferreira, Lucas, Rosic, Djavan, Paulinho.Battaglia, Didi, Gamboa.Pedro Neto, Ricardo Horta, Alan, Stojiljkovic, Pedro Santos, Rodrigo Pinho, Rui Fonte.