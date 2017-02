Rui Fonte considera que o Sp. Braga "fez um grande jogo", mas não alcançou o resultado pretendido. "Contrariámos sempre o jogo do Benfica. Tivemos saídas muito boas para criar perigo. Rematámos mais. Depois na segunda parte, a ideia é que quem chegasse primeiro ao golo teria mais facilidade em vencer. O Benfica conseguiu a 10 minutos do fim e depois defendeu com tudo. Tentámos o empate, mas não deu", assinalou o avançado, em declarações à Sport TV, onde assinalou que a equipa minhota até teve uma bola no ferro: " O jogo foi bastante dividido. Eles também criaram algum perigo. Tivemos a bola no poste e poderia ter sido diferente. Queria agradecer aos adeptos não só por hoje, mas também pelos jogos anteriores. Estamos a tentar retribuir esse apoio".

O futebolista, a nível individual, também não deixou de comentar o facto de estar há sete jogos sem marcar. "Tenho de estar preparado para isso. Não gosto, nenhum avançado gosta. Difícil não é que se marca, é agora, mas não baixo a cabeça. Confio nas minhas capacidades e vou voltar", acrescentou o atacante que frente ao Benfica teve de recuar mais vezes no relvado: "É o que o míster tem pedido. Tento, consoante o que o adversário proporciona, levar a bola. Hoje sobressaiu mais, mas o que importa é o coletivo e não ganhámos".

Autor: Filipe Pedras