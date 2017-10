Continuar a ler

O valor da venda de Rafa ao Benfica, em agosto de 2016, que entrou no relatório e contas da época passada, será revelado ainda esta semana, com a disponibilização do documento no site do clube, explicou a fonte.



Nesta informação preliminar, constata-se que a sociedade arsenalista atinge lucro pelo segundo ano consecutivo depois de, em 2015/16, ter registado um resultado de 2,1 milhões, sendo de realçar ainda o crescimento do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 7,1 milhões de euros.



Em 2016/17, a SAD liderada por António Salvador registou um resultado líquido com transações de passes na ordem dos 15,7 milhões de euros, mais 30 por cento face ao período homólogo, sendo que, neste período, não estão refletidas nas contas apresentadas as transferências de João Queirós, Pedro Santos, Rui Fonte, Pedro Neto, Bruno Jordão e Stojiljkovic.



Os capitais próprios subiram 23 por cento em relação à época anterior, atingindo o montante de 14,7 milhões de euros, "representando mais do dobro do capital social", e a autonomia financeira da SAD situa-se nos 31 por cento.



A SAD minhota considera que "continua a constituir um caso único no universo das sociedades desportivas", na medida em que este rácio "representa a capacidade de uma entidade em fazer face aos seus compromissos financeiros através dos seus capitais próprios".



A SAD do Sp. Braga registou um resultado líquido positivo de 2,7 milhões de euros (ME) na época 2016/17, revelou esta terça-feira fonte oficial do clube à agência Lusa.Segundo a mesma fonte, a SAD minhota poderia ter obtido um "resultado recorde acima dos 10 milhões de euros caso parte significativa do encaixe com a transferência do jogador Rafa não tivesse sido registada na temporada 2013/14", uma vez que 40% dos direitos económicos, no valor de 7,1 ME, foram alienados nessa época a um fundo de investimento.

Autor: Lusa