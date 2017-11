Continuar a ler

O líder do Sp. Braga falou depois sobre a anunciada paragem dos árbitros já nesta jornada, pedindo que, a avançar, essa paragem aconteça nos jogos dos grandes.



"O bom senso deve prevalecer. A APAF já fez ameaças deste género no passado e acabou por prevalecer o bom senso. Tenho de ser claro: é preciso coragem para haver mudança. Falam de paragem, mas então que tenham a coragem de parar nos jogos dos três grandes. São eles que têm feito este ambiente", concluiu. O líder do Sp. Braga falou depois sobre a anunciada paragem dos árbitros já nesta jornada, pedindo que, a avançar, essa paragem aconteça nos jogos dos grandes."O bom senso deve prevalecer. A APAF já fez ameaças deste género no passado e acabou por prevalecer o bom senso. Tenho de ser claro: é preciso coragem para haver mudança. Falam de paragem, mas então que tenham a coragem de parar nos jogos dos três grandes. São eles que têm feito este ambiente", concluiu.

António Salvador, presidente do Sp. Braga, falou aos jornalistas à saída do G-15, a reunião de clubes - sem Benfica, FC Porto e Sporting - que debateu o estado do futebol português. O dirigente diz que é tempo de tomar medidas."É impossível continuar assim. Os três grandes têm de perceber de uma vez por todas que sem os restantes 15 clubes não há campeonato. É preciso que seja feito um debate profundo com todos os clubes. Os outros clubes são tão importantes como os três grandes. O estado do futebol português é preocupante. Todos os dias lemos notícias dos três grandes que envergonham o futebol. Queremos que as pessoas que envergonham o futebol português sejam, de uma vez por todas, erradicadas do dirigismo", frisou Salvador.