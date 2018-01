João Pereira (Sporting), Moisés (Al-Rayyan), Matheus (Dnipro), Andrés Madrid (FC Porto), Ismaily (Shakhtar Donetsk), Elderson (Monaco), Kritciuk (Krasnodar) e Xeka (Lille). Quase todos os meses de janeiro, o Sp. Braga vê sair um ativo importante mas António Salvador queria evitar, a todo o custo, vender alguém este ano. Os arsenalistas entraram para 2017/18 com ambições redobradas e ainda mantêm intactos os objetivos no campeonato e na Liga Europa.Com as finanças equilibradas, o presidente tem resistido ao assédio de clubes mais poderosos que sempre viram no Minho uma montra de reforços de qualidade. Vukcevic, Danilo e Fábio Martins são alguns dos que têm mercado, mas Abel Ferreira pretende contar com eles para o que resta da temporada. André Moreira, Bakic e Assis não eram prioridade e já saíram. Lukic e Ricardo Ryller chegaram devido às lesões graves de Ricardo Ferreira e de Fransérgio. Por Braga todos acreditam que este plantel dá garantias de sucesso no que resta do campeonato e também nas altas exigências da Liga Europa. Salvador vai fazer a sua parte e esperar que treinador e jogadores correspondam.

Autor: Ricardo Vasconcelos