Depois de eliminado na fase de grupos da Liga Europa e da Taça de Portugal, aos pés do Sp. Covilhã, ainda no reinado de José Peseiro, e de ter perdido a final da Taça CTT, ante o Moreirense e já com Jorge Simão ao leme, António Salvador não esconde a frustração de uma época "banal", tendo em linha de conta os últimos anos do Sp. Braga.

A confissão, em jeito de desabafo, foi feita ontem pelo presidente aos microfones da Rádio Renascença, numa declaração que não deixa de ser surpreendente, mas que está de acordo com a habitual frontalidade do líder da SAD.

Salvador chegou mesmo ao ponto de colocar o foco no "objetivo mínimo" da temporada, confessando, mesmo assim, que terminar a Liga no quarto lugar "não tapa o sol com a peneira".

"Sabemos que a temporada não nos tem corrido bem. Tem sido uma época banal para o Sp. Braga, mas vamos lutar até ao final do campeonato para conseguir o nosso objetivo mínimo que é ficar no quarto lugar. Tudo iremos fazer para o conseguir", registou o presidente, sem deixar dúvidas sobre a sua opinião, mas querendo, acima de tudo, deixar também um aviso ao plantel para que este objetivo mínimo seja mesmo atingido...

Prejudicado pelas arbitragens

O líder dos arsenalistas falou ainda do tema das arbitragens, deixando entender que o Sp. Braga se sente prejudicado, mas só vai "tomar uma posição" na altura certa.

"Claro que existe pressão em relação a quem luta pelos lugares cimeiros", salientou António Salvador, concordando existirem "determinadas situações que não têm corrido como os agentes do futebol desejariam".

"A nossa equipa tem sido muitas vezes prejudicada, mas o Sp. Braga está atento e o clube vai falar quando tiver de falar", prometeu Salvador numa entrevista em que o líder do arsenalistas elogiou o feito de Leonardo Jardim na Champions, divulgando que esteve a jantar com o treinador do Monaco, que já foi do Sp. Braga em 2011/12, em França logo após o confronto deste com o Nantes de Sérgio Conceição.



Três renovações na formação



Um dia depois da notícia de que o Barcelona está interessado em Pedro Neto, internacional sub-17 dos minhotos, António Salvador apadrinhou três renovações na formação. O clube tornou ontem oficial o prolongamento dos contratos de Tiago Pereira e Inácio, ambos a evoluir na equipa B. O guarda-redes de 21 anos tem agora vínculo até 2020 e com uma opção para a extensão do acordo por mais duas épocas desportivas. Já Inácio, defesa-central também de 21 anos, acertou a prorrogação até 2019, mas igualmente com uma opção de renovação de duas épocas. Além destes casos, David Carmo, defesa de 17 anos dos juniores, renovou contrato até 2020 e com uma opção de mais três épocas.