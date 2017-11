Continuar a ler

"É igualmente rasteira a insinuação contida na referência a um suposto 'agente em comum', ficando obviamente no ar a sugestão de quem seria esse agente e que me leva a questionar, passando da sugestão aos factos, se não seria o mesmo agente a quem Bruno de Carvalho insistentemente tentou recorrer telefonicamente nospassados 30 e 31 de agosto para, mesmo sobre o fecho do mercado, rogar pela venda de um dos melhores e mais influentes jogadores do Sporting, que para desespero de Bruno de Carvalho não se concretizaria, apesar dosesforços que levou a cabo durante todo o defeso", pode ler-se no documento.Sobre a relação com o presidente do Benfica, António Salvador sublinhou: "Para que não sobre qualquer dúvida ou que de mentiras mil vezes repetidas resulte uma verdade, que não tenho, nem nunca tive, "construções de milhões a meias" ou em sociedade com Luís Filipe Vieira. Não renego a relação pessoal que mantenho com Luís Filipe Vieira, a exemplo com o que acontece com muitos outros presidentes de clubes, mas não posso aceitar nem admitir a sugestão de que tal constitua inibição na intransigente defesa dos interesses do Sp. Braga".