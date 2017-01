António Salvador só olha para o dérbi de domingo, destacando um jogo que o líder dos arsenalistas reconhece sempre como muito especial, seja em que circunstância. Ainda por cima, o jogo com o rival de Guimarães acontece numa altura em que o Sp. Braga está com cinco pontos de vantagem e a defender um sempre honroso 3.º lugar da tabela.

Por isso é que não se aceitam distrações e o líder do clube foi o primeiro a avisar, aproveitando a ocasião do tradicional hastear da bandeira, logo pela manhã no Estádio Municipal, que marcou o início dos festejos do 96º aniversário.

Continuar a ler

Quando colocado perante a questão sobre a final four da Taça CTT, que o Sp. Braga discute na próxima semana, no Algarve, António Salvador disparou a resposta como se fosse uma bala! "Primeiro temos o jogo com o V. Guimarães, que é muito importante. É um dérbi e temos de nos focar unicamente nessa partida para depois pensarmos nas restantes", avisou António Salvador, procurando não deixar dúvidas sobre a concentração total do grupo comandado por Jorge Simão. Clube vencedor Mesmo assim, Salvador não deixou de comentar o que se segue, recordando a Taça CTT que o Sp. Braga ganhou em Coimbra, frente ao FC Porto, com um golo de Alan. "Conquista da Taça da Liga? Queremos ganhar todas as competições, pois este clube habituou-nos a isso", destacou o presidente, abrindo o véu para a meia-final de 4ª feira, frente ao V. Setúbal, no Estádio Algarve. Mas o que António Salvador queria era reforçar o 96º aniversário do Sp. Braga. "Este é o momento para recordar os fundadores do clube, mulheres e homens que permitiram que este clube chegasse aos 96 anos com a pujança que está e com a história que criou", destacou quem também já conquistou uma Taça Intertoto e uma Taça de Portugal. "O meu desejo é que o Sp. Braga continue a crescer: com pujança, credibilidade e afirmação desportiva e institucional. Que continuemos a crescer como temos crescido", resumiu Salvador.

Autores: António Mendes e José Mário