Santos Borré foi oferecido ao Sp. Braga nas últimas horas e via com bons olhos a mudança para Portugal. Esta época somou 23 jogos (sete dos quais nas competições europeias) mas fez apenas um golo.



Internacional jovem, Rafael Santos Borré foi contratado em 2015 pelo Atlético Madrid e a sua ligação ao clube da capital espanhola termina apenas em 2021.



Em Braga costuma haver negócios até aos últimos minutos dos mercados de transferências e alguns deles surpreendentes. É nessa ótica que António Salvador e Jorge Simão estão a analisar a possibilidade de contratar Santos Borré.O avançado pertence aos quadros do Atlético Madrid, mas está emprestado ao Villarreal. Com a chegada do portista Adrián López a um plantel que já conta com homens-golo como Alexandre Pato ou Roberto Soldado, o espaço do colombiano, de 21 anos, ficou ainda mais reduzido.

Autor: Ricardo Vasconcelos