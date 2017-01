Depois de tantos jogos a resolver problemas para formar uma dupla de centrais, Jorge Simão tem finalmente os quatro centrais disponíveis do plantel principal.

Tudo porque Emiliano Velázquez volta a ser opção, depois de ter visto o cartão vermelho no dérbi do Minho que o deixou de fora do jogo da meia-final da Taça CTT, sendo que nesse jogo frente ao V. Setúbal já esteve Ricardo Ferreira, que não saiu do banco.

