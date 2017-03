O plantel do Sp. Braga regressa esta manhã ao trabalho, mas Jorge Simão já tem algumas certezas quanto à indisponibilidade de Battaglia para o jogo em Belém. O argentino, recorde-se, foi a grande ausência da equipa na deslocação a Chaves, obrigando o treinador a procurar uma inovação tática que não resultou, ao ponto de ter sido corrigida ao intervalo do jogo com os transmontanos.

Jorge Simão apostou em Pedro Santos no trio de médios, junto de Assis e Vukcevic, e num tridente ofensivo com Cartabia e Ricardo Horta nas alas e Rui Fonte no eixo, mas no tempo de descanso o técnico foi obrigado a mudar, recolocando a equipa no mais clássico 4x4x2 com a entrada de Stojiljkovic para o lado de Rui Fonte, derivando Pedro Santos para a ala esquerda face ao sacrifício de Ricardo Horta.

Esta é a grande questão que se coloca para o jogo em Belém, sendo muito provável que o treinador volte ao sistema que é mais habitual, o 4x4x2, assumindo mesmo assim a falta que faz Battaglia. O argentino sofreu uma lesão muscular na véspera do jogo de Chaves, será hoje reavaliado mas a sua recuperação não é viável.



Goiano favorito para o lado direito



Wilson Eduardo, Mauro, Ricardo Ferreira e Hassan são os restantes elementos do grupo com problemas físicos e todos eles sem hipóteses de recuperar para ainda entrarem nas opções de Jorge Simão para o confronto com o Belenenses. Paulinho junta-se ao lote dos indisponíveis, pois vai ter de cumprir castigo, abrindo também uma dúvida no lado direito da defesa. Entre Baiano e Goiano, um vai regressar à titularidade e, ao que parece, Jorge Simão parece estar mais inclinado para o segundo.

Autor: António Mendes