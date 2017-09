Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus e André Moreira;



Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raul Silva, Bruno Viana e Jefferson;



Médios: Danilo, Vukcevic, Fransérgio, André Horta, João Carlos Teixeira, Fábio Martins, Xadas e Ricardo Horta;



Sequeira e Lazar Rosic constituem as principais baixas do Sp. Braga, na receção ao Estoril - este domingo, às 17H15 - em partida da 8.ª jornada da Liga NOS. O lateral esquerdo dos bracarenses continua a recuperar de um estiramento no joelho esquerdo, contraído na vitória frente ao Basaksehir, para a Liga Europa, na passada quinta-feira, de acordo com o site do clube. Já o central sérvio ainda está a ultrapassar uma fratura na costela e também é ausência confirmada.Por outro lado, Erick é a principal novidade nos 20 convocados de Abel Ferreira. O extremo brasileiro, de 19 anos, continua à procura de um espaço para mostrar o seu valor, já que ainda não somou qualquer minuto ao serviço dos arsenalistas.