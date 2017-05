Continuar a ler

20.00 - O final de tarde é agora de enorme festa em Tondela, com direito a invasão de campo e muita emoção. Um cenário que contrasta com a tristeza que se regista no seio do grupo arouquense no Estoril.15. Moreirense, 33 pontos16. Tondela, 32 (-24)17. Arouca, 32 (-25)- Acabou também em Moreira de Cónegos! O Moreirense bateu o FC Porto 3-1 e também assegura a permanência.- Acabou em Tondela!- Acabou no Estoril! O Arouca perde por 4-2... Só um golo do Sp. Braga impede a descida arouquense.- Noventa minutos cumpridos nos três jogos. É hora das compensações! Mais emoção até ao apito final...- E... é golo do Moreirense! Os cónegos estavam com a 'corda na garganta', mas responderam bem na hora da pressão, com Alex a fazer o 3-1. A equipa de Petit amplia a vantagem aos 84 minutos de jogo.- Oito minutos a faltar nos três encontros, sendo que no Moreirense-FC Porto é provável que sejam adicionados vários minutos adicionais, em face das muitas interrupções registadas nos últimos momentos de jogo.- Marca o Estoril (75') e celebra o... Tondela! Com este golo - marcado por Tocantins -, o Arouca cai para o 17.º lugar. Nós avisámos que vinha daí emoção.15. Moreirense, 3316. Tondela, 32 (-24; 29-52)17. Arouca, 32 (-25; 33-57)- Os três jogos entram no último quarto de hora. Serão 15 minutos de cortar a respiração. Estão preparados? Vamos lá!- Marca o FC Porto (65'), por Maxi Pereira! Os dragões reentram na luta e deixam o Moreirense em suspenso. Caso os dragões empatem, o Moreirense cai para o 17.º posto virtual e fica em posição de descida!15. Moreirense, 3316. Arouca, 32 (-24; 33-56)17. Tondela, 32 (-24; 29-52)- Marca o Tondela (64')! Os beirões fazem o segundo diante do Sp. Braga e agora 'só' precisam de mais um golo para se manterem na Liga NOS... Neste momento há igualdade pontual entre Tondela e Arouca em dois factores de desempate! A saber: pontos (32) e diferença de golos (-23). A situação só é desempatada nos golos marcados, estatística na qual o Arouca tem 33 contra 29.- 57 minutos de jogo nos três encontros: Se só agora chegou ao nosso direto fique a saber que Arouca e Tondela estão neste momento a discutir taco a taco o último lugar de permanência. De momento a vantagem é do Arouca, em face da (ligeiramente) superior vantagem na diferença de golos (-23 contra -24).- Cinco minutos já 'rolaram' nesta segunda metade e nenhum golo a registar. O Tondela continua a precisar de marcar (ou de, conforme dissemos, esperar uma 'mãozinha' do Estoril)...15. Moreirense, 3316. Arouca, 32 (-23)17. Tondela, 32 (-24)- Recomeçam as segundas partes nos três encontros da tarde.- Para se salvar, o Tondela necessita agora de anular uma desvantagem de um golo em relação ao Arouca. Ainda assim, se marcar esse golo, o desempate passa a ser os tentos marcados, que (ainda) é favorável aos arouquenses. Basicamente, os beirões precisam de marcar dois golos, ou então marcar um e esperar que o Estoril dê uma 'ajuda', marcando também.- Tempo de intervalo nos três jogos da tarde. Vamos ter emoção até ao fim! De momento, o Moreirense está em boa posição para se salvar, com Arouca e Tondela empatados a 32 pontos logo a seguir.- Neste momento, Arouca e Tondela estão empatados em pontos (32), com a vantagem a ser dos arouquenses, por terem melhor diferença de golos (-23 contra -24).15. Moreirense, 3316. Arouca, 3217. Tondela, 32- Expulsão no Arouca e golo do Tondela (41')! E esta?! Hugo Basto é expulso no Estoril-Arouca (3-2) e deixa os arouquenses com dez elementos e, praticamente ao mesmo tempo, o Tondela faz o primeiro frente ao Sp. Braga, por intermédio de Heliardo.- Marca de novo o Moreirense (37')! Enorme surpresa em Moreira de Cónegos! A equipa de Petit faz o segundo diante do FC Porto (2-0), por intermédio de Frederic Maciel, e está a um passo de carimbar a permanência.- Lesão de Marafona obriga a troca de guarda-redes no Sp. Braga (no duelo com o Tondela, que segue 0-0). Entra Matheus.15. Moreirense, 3316. Arouca, 3217. Tondela, 30- E marca o Arouca na resposta! A turma de Aveiro responde e faz o 3-2 pouco depois da meia hora de jogo! Que encontro emocionante...Mais rápido 'falássemos'... Marca o Estoril diante do Arouca ! A turma da Linha faz o 3-1 frente aos aveirenses, que agora começam a ficar algo 'apertados' caso o Tondela consigam adiantar-se frente ao Sp. Braga. Bruno Gomes fez o golo da turma canarinha.Dez minutos calmos nos três jogos da tarde. A tabela virtual continua conforme na atualização abaixo.- Com este golo do Estoril, o Tondela volta a acreditar. A turma beirã precisa, ainda assim, de marcar e... por três ocasiões.15. Moreirense, 3316. Arouca, 3217. Tondela, 30- Dá a volta o Estoril (19')! A turma da Linha já vence diante do Arouca, com um golo de Carlinhos. 2-1 favorável aos canarinhos - Golo do Moreirense (16')! Boateng adianta a turma de Moreira de Cónegos diante do FC Porto e, neste momento, o Tondela está mais do que condenado...15. Arouca, 33 pontos16. Moreirense, 3317. Tondela, 30- 14 minutos de jogo nos três jogos em questão e em termos pontuais está tudo igual.- Empata o Estoril diante do Arouca (1-1) ! De penálti, André Claro converte com êxito e volta a deixar tudo igual...15. Arouca, 35 pontos16. Moreirense, 3117. Tondela, 30- Entrada de rompante do Arouca, com um golo logo nos instantes iniciais, por parte de Adilson Goiano. Os arouquenses começam da melhor forma...Deixamos abaixo os links diretos para os três jogos em questão:17.57 - Está pronto para a emoção desta luta titânica pela salvação? Vamos a isso!- De resto, esta tarde pode também marcar a queda de uma espécie de mito no campeonato nacional. É que é possível que equipa seja despromivida mesmo atingindo a chamada barreira psicológica dos 30 pontos...15. Arouca, 32 pontos (31 GM-53 GS // -22)16. Moreirense, 30 (30-47 // -17)17. Tondela, 29 (27-52 // -25)- Nesta luta, a equipa que está mais aflita é o Tondela, que tem de vencer e esperar que o Moreirense empate ou perca para se manter. Caso o Moreirense vença, os beirões ainda se podem salvar, mas aí têm de esperar pelo desaire do Arouca e, para mais, conseguir um resultado que permita anular uma desvantagem na diferença de golos (de -22 contra -25).- Chega o último dia de Liga NOS e ainda há muito por decidir. Nomeadamente a luta pela permanência, onde Arouca, Moreirense e Tondela ainda estão envolvidos. As três equipas jogam à mesma hora, diante de Estoril, FC Porto e Sp. Braga, respetivamente, e pode seguir tudo, a par e passo, em direto no nosso site.