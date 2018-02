A estreia de Sílvio pela equipa B do Sp. Braga não podia ser melhor, com o golo do triunfo em Oliveira de Azeméis a ser apontado pelo lateral. Algo que despertou a curiosidade, tratando-se de um internacional português que, aos 30 anos, tenta renascer no clube no qual brilhou em 2010/11.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela, Abel Ferreira não fugiu ao assunto: "Vi esse jogo. A equipa B tem jogadores que estão sempre a ser avaliados e, por isso, quem merece e havendo vaga na equipa principal, pode ser chamado, tal como ocorreu com o Loum, que foi para o banco no jogo com o Marselha."

"Até o Ryller esteve bem. O que eu desejo é que a equipa B continue num percurso positivo", vincou ainda o treinador da equipa principal, registando o teste ao médio brasileiro que foi também reforço de inverno. Abel Ferreira abordou ainda o momento da equipa, mas sem saber se esta é a melhor fase da época. "Estamos conscientes das responsabilidades que temos e da ambição. É verdade é que temos uma identidade muito forte e isso foi construído com muito trabalho", confessou, focando-se no jogo de hoje "frente a uma grande equipa, bem organizada e com um bom treinador". "Espero um cenário de dificuldade. E isso tem sido visto, com os grandes a terem muitos problemas para vencerem os seus jogos", concluiu Abel Ferreira.

Autores: António Mendes e José Mário