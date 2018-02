Continuar a ler

Liga Jovem no G15



A possibilidade de criação de uma Liga Jovem para acolher as equipas B, que assim deixariam a 2ª Liga, encontra abertura da parte do Sp. Braga. Os arsenalistas entendem que a ideia tem potencial, mas deve fazer parte de um debate mais alargado. Por esse motivo, o tema será levado brevemente a discussão no âmbito de uma reunião do G15.

O Sp. Braga contratou um internacional A português para ajudar a sua equipa B a evitar a descida de divisão. Sílvio, agora com 30 anos, estava desempregado desde o verão e aceitou assinar até ao final da temporada, também para tentar relançar a carreira.Curiosamente, o lateral já tinha sido guerreiro na época 2010/11. Com Domingos Paciência, Sílvio fez uma temporada, a todos os níveis notável, que terminou com a final (perdida) da Liga Europa contra o FC Porto. Algumas semanas depois, o Atlético Madrid pagou 8 milhões de euros pelo seu passe. Na Luz nunca se afirmou e acabou dispensado por Nuno Espírito Santo do Wolverhampton.

Autores: J.M.