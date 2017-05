É oficial: Custódio regressa ao Sp. Braga na próxima temporada, mas como treinador-adjunto da formação B. "Senti que estava na altura de deixar de jogar e seguir noutro cargo", disse o ainda jogador dos turcos do Akhisar, citado no site oficial do clube minhoto.Custódio, que representou as cores do Sp. Braga entre 2010 e 2014, assume que "não poderia recusar" o convite, considerando estar à altura do desafio: "Sinto-me superconfortável. Estamos a falar de futebol. Sempre fui um jogador atento e observador. Sempre fui tentando informar-me e conhecer todos os caminhos a seguir. Como disse espero que tudo corra bem e que consiga contribuir para o crescimento de uma filosofia que queremos que exista no SC. Braga. Penso que está na retina dos adeptos o quanto eu lutei por este clube. Espero poder passar isso para todos os jogadores, para que possam crescer com isso na mente. É fundamental ser-se um guerreiro", sublinhou.