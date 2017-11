O Sp. Braga apresentou queixa contra Nuno Saraiva ao Conselho de Disciplina, devido às declarações do diretor de comunicação do Sporting no Facebook, onde este lança críticas a António Salvador e também à formação minhota.

"[António Salvador] está em tão boa forma que chega sempre em tempo recorde à sala de imprensa de Alvalade, falando a uma velocidade estonteante, facto que aliás não acontece quando joga com Benfica ou Porto. Os seus jogadores que, contra o Sporting, acabam os 90 minutos como se estivessem a começar o jogo. Fantástico! Parabéns aos preparadores físicos do Braga pois conseguem ter um presidente com esta forma em linha absoluta com os seus atletas", escreveu Nuno Saraiva.

