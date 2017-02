Continuar a ler

Os arsenalistas defendem que devem ser os melhores árbitros a apitar os jogos grandes de cada jornada, considerando que, contra o Sporting, não foi o que aconteceu.



"Nos melhores jogos, entre as melhores equipas, têm de estar os melhores árbitros. Não foi o caso. Uma arbitragem tendenciosa e sem coragem pode ter decidido um campeonato", prossegue o clube nas suas críticas. "O Sp. Braga tem o dever de fazer esta denúncia pública, de forma clara e expressiva, em defesa da sua equipa, dos seus adeptos e do respeito que o clube tem de merecer. Não calaremos a nossa revolta, assim como não vacilaremos, nem por um momento, na defesa e no apoio às nossas guerreiras".



A terminar, o Sp. Braga deixa uma garantia: "Porque este grupo merece, vamos redobrar a nossa presença nos seus jogos para fazermos, se nos deixarem, o que nos compete: ganhar!"



O Sp. Braga criticou a arbitragem do jogo com o Sporting, que terminou com a vitória da equipa verde e branca, afirmando que "assim que se decidem jogos, assim que se condicionam campeonatos". A acompanhar as críticas, um lance em que os bracarenses se sentem prejudicados por uma "arbitragem tendenciosa e sem coragem", que "pode ter decidido um campeonato"."E assim se decidem jogos! Assim se condicionam campeonatos!", começam por escrever os bracarenses na sua página oficial do Facebook, partindo para os elogios à forma como a sua equipa feminina está no futebol, motivo que não os deixa calar a sua indignação: "A nossa equipa feminina tem sido um orgulho para todos os adeptos. Um exemplo de como estar no futebol e no desporto. Com seriedade, rigor e profissionalismo, mas também com alegria e paixão. E é por isso que não podemos calar esta revolta, esta dor que hoje sentimos por nos quererem arrancar o sonho que alimentamos durante meses com dedicação extrema e qualidade de jogo amplamente reconhecida".

Autor: João G. Oliveira