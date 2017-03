Continuar a ler

O ponto somado permite ao Leixões ganhar terreno, ainda que pouco, a alguns adversários da cauda da tabela, enquanto o Sp. Braga B continua o seu campeonato tranquilo na parte cimeira da classificação.Os bracarenses foram os primeiros a criar perigo, por Joca (6 minutos), mas, depois disso, o Leixões teve a sua melhor fase na partida, com alguns lances que podiam ter tido outro desfecho.Fati (12' e 13'), Fatai (14') e Salvador (17') foram os protagonistas.Na segunda parte, a equipa de Daniel Kenedy não conseguiu, no entanto, manter o mesmo ritmo e o Sp. Braga B tomou conta da partida.Aos 61 minutos, Martínez rematou já bem dentro da área, mas Silvério cortou e, um minuto depois, o mesmo Martínez serviu Xadas, que rematou de primeira, mas Ricardo Moura fez a defesa da tarde e impediu o golo dos minhotos.O 'canhoto' Xadas voltou a tentar a meia distância, aos 71 minutos, agora com o pé direito: o remate saiu com força, mas à figura do guardião contrário.Bruno Lamas foi lançado aos 62 minutos por Kenedy e tornou-se na figura do Leixões: aos 77, fugiu pela direita e assustou Tiago Sá, e, cinco minutos volvidos, aproveitou uma hesitação entre Simão e Tiago Sá, passou a bola por cima do guarda-redes bracarense e fez o golo.Contudo, servido por Piqueti, Xadas rematou de pé direito e igualou a partida, aos 88 minutos.Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.Sp. Braga B - Leixões, 1-1Ao intervalo: 0-00-1, Bruno Lamas, 82'1-1, Xadas, 88'Tiago Sá, Anthony D'Alberto, Bruno Wilson, Inácio (Ogana, 86'), Simão, Didi, Jordão (Edelino Ié, 72'), Xadas, Martínez (Piqueti, 64'), Joca e LeandroTiago Pereira, Thales, Loum, Edelino Ié, Rúben Alves, Piqueti e OganaAbel FerreiraRicardo Moura, André Teixeira, Silvério, Wellington, Lucas, Abalo (Bruno China, 79'), Salvador, Fati, Ludovic (Bruno Lamas, 62'), Fatai e Porcellis (Tino, 70')Assis, Jorge Silva, Bruno Lamas, Miguel Ângelo, Bruno China, Tino, Lionel EngueneDaniel KenedyIancu Vasilica (AF Vila Real)Cartão amarelo para Wellington (46'), Salvador (63'), André Teixeira (71'), Bruno Lamas (83') e Piqueti (90')Cerca de 600 espetadores