A Câmara Municipal de Braga vai disponibilizar 15 autocarros para quem quiser apoiar a equipa local na final da Taça de Portugal, que disputa dia 4 de junho (17h15) frente ao campeão Sporting, no Estádio do Jamor.O Sp. Braga informou ainda que os bilhetes para os minhotos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (dia 29) nas lojas do clube no Liberdade Street Fashion, no Braga Parque e nas bilheteiras do Estádio Municipal.Os interessados em usufruir do transporte gratuito rumoa Lisboa deverão inscrever-se nas lojas do clube e nas bilheteiras do estádio. Os autocarros partem às 8 horas do dia da final, com regresso marcado para depois da partida.

Autor: Cláudia Marques