Continuar a ler

"Sinto alegria e satisfação por regressar a uma casa que bem conheço e por liderar o futebol feminino. Este é um clube em que sempre fui muito bem tratado e tive dias muito felizes. Desejo dar muitas alegrias aos adeptos do Sp. Braga e fazer crescer esta modalidade", referiu, em declarações ao site oficial do clube.Quanto a metas, o treinador, que já foi campeão nacional de juniores (futebol feminino) pelo Vilaverdense, mostra-se ambicioso: "Os objetivos são muito simples: vencer o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal. Claro que neste momento o Sp. Braga já parte um pouco atrás no campeonato, mas penso que com a ajuda de toda a estrutura podemos anular essa vantagem e passar à frente do Sporting", rematou, elogiando o plantel "recheado de grandes talentos" com que vai trabalhar.